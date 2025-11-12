Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'a Alman kancası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda topladığı 23 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan Samsunspor'da, teknik direktör Thomas Reis'ın grafiği dikkat çekiyor.

UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maçta 9 puan toplayıp liderlik koltuğunda oturan Samsunspor'un Alman çalıştırıcısına talip çıktı.

ALMANLAR İSTİYOR İDDİASI

Sky Sport De'nin haberine göre Bundesliga ekibi Wolfsburg, deneyimli teknik adamı gündemine aldı.

Samsunspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Reis'ın Karadeniz temsilcisindeki sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunurken, 200 bin euroluk da serbest kalma bedelinin olduğu belirtildi.

200 BİN EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Öte yandan Samsunspor'un başına 1 Temmuz 2024'te geçen ve takımındaki ikinci sezonunu yaşayan 52 yaşındaki Reis; 55 maçta 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 1.82'lik puan ortalaması yakaladı.