Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'a Alman kancası

- Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Bundesliga takımı Wolfsburg'un ilgisini çekti.
- Reis'in Samsunspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesinde 200 bin euroluk serbest kalma bedeli var.
- UEFA Konferans Ligi'nde başarılı performans sergileyen Reis, Samsunspor'da iki sezondur görev yapıyor.
Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda topladığı 23 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan Samsunspor'da, teknik direktör Thomas Reis'ın grafiği dikkat çekiyor.
UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maçta 9 puan toplayıp liderlik koltuğunda oturan Samsunspor'un Alman çalıştırıcısına talip çıktı.
ALMANLAR İSTİYOR İDDİASI
Sky Sport De'nin haberine göre Bundesliga ekibi Wolfsburg, deneyimli teknik adamı gündemine aldı.
Samsunspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Reis'ın Karadeniz temsilcisindeki sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunurken, 200 bin euroluk da serbest kalma bedelinin olduğu belirtildi.
200 BİN EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Öte yandan Samsunspor'un başına 1 Temmuz 2024'te geçen ve takımındaki ikinci sezonunu yaşayan 52 yaşındaki Reis; 55 maçta 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 1.82'lik puan ortalaması yakaladı.