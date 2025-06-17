AA & Ensonhaber

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, ilk etap kamp çalışmalarına kadar transferi bitirmek istediklerini söyledi.

Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı takımın 3 Temmuz'da Samsun'da toplanacağını ve 7 Temmuz'da 1. etap kamp çalışması için Kayseri'ye gideceğini belirtti.

"HABER BEKLİYORUZ"

Kayseri'de 11 gün kamp yapacaklarını anlatan Bilen, şu şekilde konuştu:

İkinci etap kamp çalışması için yurt dışını düşünüyoruz. Ancak ikinci etap kamp programını tam olarak belirlemedik. Zannediyorum 10 gün içinde o da netleşir. Özellikle ikinci kamp döneminde hazırlık maçı oynamayı çok arzu ediyoruz. UEFA Avrupa Lig'ine katılmak için play-off oynayacağımız için UEFA'daki rakiplerimizi tanıma adına o seviyelerdeki takımlarla hazırlık maçı oynamak istiyoruz. Hazırlık maçı oynamak için 2 takım ile temasa geçtik ve onlardan haber bekliyoruz. Gelecek cevaba göre yurt dışı veya yurt içi kamp programını netleştireceğiz.

"GÜVEN İÇERİSİNDE BEKLEMELERİNİ RİCA EDİYORUZ"

Transferde Samsunspor'un mali disiplinine bağlı hareket ettiklerini dile getiren Bilen, şunları kaydetti:

Belirlediğimiz ücret politikasından asla taviz vermeden, TFF'nin harcama limitleri içerisinde kalmak koşuluyla şeffaf biçimde transfer çalışmasını yürütüyoruz. İki resmi transfer açıklamamız oldu. Diğer transferlerimizi de 1. etap kamp dönemine kadar bitirmek istiyoruz. Kamuoyunda bir sürü oyuncunun isimleri geçiyor. Tekrar tekrar altını çizerek ifade ediyorum ki resmi sitemizden ya da başkanımız dışında yapılan açıklamaların gerçeklik payı yok. O nedenle taraftarlarımız bugüne kadar bize sabırla nasıl inandıysa, aynı inanç ve güven içerisinde beklemelerini rica ediyoruz.

"ÇOK KALİTELİ VE KARAKTERLİ OYUNCU GRUBU VAR"

Veysel Bilen, takımın eksikliklerini gidermeye yönelik alternatifleri önceden belirlediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: