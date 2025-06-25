Samsunspor Yönetimi, temaslarına başladı

Olağan genel kurul sonrası yapılan görev dağılımının ardından yeni yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretini 1965 Samsunspor Derneği'ne gerçekleştirdi.

Ziyarette Samsunspor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysel Bilen ve diğer üyeler yer aldı.

İŞ BİRLİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kulübün 60. kuruluş yılı kapsamında şehir genelinde planlanan kutlamalar ve sosyal projeler üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, yapılacak iş birlikleri değerlendirildi.

Çocuklara yönelik projeler konusundaki mevcut çalışmalar aktarılırken, yeni dönemde birlikte yürütülebilecek faaliyetlerle ilgili fikirler ortaya konuldu.

"HAZIRLANAN PROJELERİ DİNLEDİK"

Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten dernek başkanı Çağdaş Yıldırım, şunları dedi:

Dernek olarak bugüne kadar ‘daima Samsunspor’ diyerek hareket ettik. Bizim için Samsunspor adına yapılacak, şehrimizin çocuklarını Samsunspor ile tanıştıracak her proje çok kıymetli. Bugünkü ziyarette de hem kendi projelerimizi anlattık hem de yönetim kurulu tarafından hazırlanan projeleri dinledik.