Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 22:05
Samsunspor'a Eyüpspor karşısında tek gol yetti
  • Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
  • Galibiyet golünü 85. dakikada Toni Borevkovic attı.
  • Samsunspor'un yenilmezlik serisi 8 maça çıktı ve puanı 23 oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Toni Borevkovic kaydetti.

SAMSUNSPOR SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Alınan galibiyetin ardından Samsunspor'un ligde yenilmezlik serisi 8 maça çıktı. (4G, 4B)

Bu sonuç sonrası Samsunspor, puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Milli aranın ardından Samsunspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

