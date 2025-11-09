Samsunspor'a Eyüpspor karşısında tek gol yetti

- Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
- Galibiyet golünü 85. dakikada Toni Borevkovic attı.
- Samsunspor'un yenilmezlik serisi 8 maça çıktı ve puanı 23 oldu.
Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Toni Borevkovic kaydetti.
SAMSUNSPOR SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Alınan galibiyetin ardından Samsunspor'un ligde yenilmezlik serisi 8 maça çıktı. (4G, 4B)
Bu sonuç sonrası Samsunspor, puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Milli aranın ardından Samsunspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.