Samsunspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi

Samsunspor, Emre Kılınç'ın Trabzonspor maçında yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp (tarak kemiği) kemiğinde kırık meydana geldiğini duyurdu. Karadeniz ekibi, Emre'nin ameliyat olduğunu duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 12:16
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sağ el tarak kemiğinde kırık meydana gelen Emre Kılınç, ameliyat edildi.

Kırmızlı-beyazlı kulübün, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Emre Kılınç'ın Trabzonspor maçında yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp (tarak kemiği) kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.

AMELİYAT EDİLDİ

Emre Kılınç'ın, Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla ameliyat edildiği ve 31 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesinin temenni edildiği kaydedildi.

