Samsunspor'dan mobil uygulama ve taraftar kart

Samsunspor Kulübü, taraftarlar için hazırladığı mobil uygulamasını ve çeşitli işletmelerden indirimler sağlayan taraftar kartı duyurdu.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen lansmanda mobil uygulama ve taraftar kart ile kulübe yeni gelir kaynakları kazandırmak ve taraftarla kulüp arasındaki bağları güçlendirmenin amaçlandığı belirtildi.

Mobil uygulamada klasik ve premium olmak üzere iki seçenek bulunduğu belirtildi. Ücretsiz üyelikte haber, fikstür ve puan durumuna bakılabileceği; premium üyelik seçen taraftarın ise aylık 155 TL ödeme yaparak kulübe destek olmanın yanı sıra kamera arkası görüntüler, röportajlar, derbi ve önemli maçlarda bilet önceliği gibi çeşitli ayrıcalıklara erişebileceği dile getirildi.

Taraftar kart ile de çeşitli işletmelerden yüzde 30'a varan oranlarda indirimli alışveriş yapma imkanının sağlanacağı ifade edildi.

Uygulamada ayrıca yapay zeka destekli görselleştirme özelliği ile taraftarlar kulüple ilgili çeşitli görseller üretebilecek.

"MUTLULUK DUYUYORUZ"

Lansmanda konuşan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.'nin yeni mobil uygulamasının tanıtım programında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün, uzun süredir üzerinde çalıştığımız, taraftarlarımızla kulübümüz arasındaki aidiyet duygusunu güçlendirecek ve aynı zamanda taraftarlarımıza çeşitli kazanımlar sağlayacak bir mobil uygulamayla tanışacaksınız. Kulübümüz, her geçen gün tam anlamıyla kurumsal bir yapı olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerliyor. İnşallah bu uygulamayla çok daha geniş bir taraftar kitlesine ulaşacağız. Bu sayede hem avantajlardan faydalanan taraftarlarımız, ait oldukları kulüple birlikte hareket etmenin ve dolaylı olarak kulübe gelir kazandırmanın mutluluğunu yaşayacak. Bu vesileyle emeği geçen tüm arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızdan ricamız, bu uygulamaya gönülden destek vermeleri ve katılım sağlamalarıdır" dedi.

"İKİ ÜYELİK SİSTEMEMİZ VAR"

Mobil uygulama ve taraftar kart hakkında bilgi veren Samsunspor E-Ticaret Müdürü Cansu Turgut, "Şu anda iki üyelik sistemimiz var. Birincisi ücretsiz, klasik üyelik. Taraftarlarımızın mobil uygulamayı indirmesi yeterli, herhangi bir ücret ödemeleri gerekmiyor. Bu bölümde takımdan haberler, fikstür, puan durumu ve gelecek maçlara dair statik verilere erişebilecekler. Ayrıca ücretsiz şekilde anketlere katılabilecek ve bazı oyunları oynayabilecekler. Bu bölüm bizim klasik, ücretsiz hizmetimiz. İkinci kısım ise premium üyelik. Aylık ücreti 155 TL olacak. Yıllık toplu alımlarda ise yaklaşık yüzde 15 daha avantajlı bir fiyat sunacağız. Premium üyeler için neler sunuyoruz? Öncelikle takıma dair özel içerikler olacak. Sosyal medyada tam olarak paylaşmadığımız, takım içinden görüntüler, kamera arkası videolar, röportajlar, anketler gibi taraftarın ilgisini çekecek eğlenceli içerikler yer alacak. Bu içeriklerin bir bölümü ücretsiz kısımda belli bir saniyeye kadar izlenebilecek; devamı için premium üyelik gerekecek. Bunun dışında bazı maçlarda premium üyelere öncelikli bilet alma hakkı tanıyacağız. Örneğin, Fenerbahçe maçı gibi büyük maçlarda genel satıştan üç gün önce ‘premium üyeler biletlerini alabilir' duyurusu yapılacak. Premium üyeler biletlerini aldıktan sonra normal satış başlayacak. Bu şekilde kurgularımız olacak" diye konuştu.