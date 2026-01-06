Samsunspor'dan sakatlık açıklaması: Rick van Drongelen

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa Finalinde saat 20.30'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Samsunspor'da, sakatlık şoku yaşandı.

Sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen'in, kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Samsunspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir. Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.