Samsunspor'u ligde Holse'nin Avrupa'da Musaba'nın golleri taşıyor Süper Lig'in ilk 10 haftasında fileleri 14 kez havalandıran Samsunspor'da Carlo Holse, 5 golle takımının en skorer oyuncusu oldu. UEFA Konferans Ligi'nde 2'de 2 yapan Samsunspor'da Musaba ise iki maçta da birer gol atma başarısı gösterdi.

Göster Hızlı Özet Samsunspor'da Carlo Holse, Süper Lig'deki performansıyla 10 haftada 5 gol atarak dikkat çekti.

UEFA Konferans Ligi'nde ise Anthony Musaba, Legia Varşova ve Dinamo Kiev maçlarında birer gol attı.

Samsunspor'da Carlo Holse, Süper Lig'deki performansıyla 10 haftada 5 gol atarak dikkat çekti.

UEFA Konferans Ligi'nde ise Anthony Musaba, Legia Varşova ve Dinamo Kiev maçlarında birer gol attı.

Samsunspor, Konferans Ligi'nde 6 puanla 4. sırada yer alıyor ve ligde Holse, Avrupa'da Musaba takımını taşıyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'de Rizespor ile sahasında 1-1 kalan Samsunspor'un karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Danimarkalı futbolcu Carlo Holse, ilk 10 haftaya damga vuran isim oldu. Ligin geride kalan 10 haftasında 14 gol atan Karadeniz ekibinde Carlo Holse, 5 kez rakip takımların filelerini havalandırdı. Son 2 haftada Kayserispor'a 2, Rizespor'a da 1 gol atma başarısı gösteren Holse, Gençlerbirliği ve Antalyaspor'un ağlarına da birer gol gönderdi. 7 PUANLIK KATKI Ligde 17 puanla 5. sırada bulunan Samsunspor, Holse'nin gol attığı 4 maçta 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Danimarkalı oyuncu, söz konusu maçlarda attığı gollerle takımının aldığı 7 puana katkıda bulunmuş oldu. AVRUPA'DA DA BOŞ GEÇMEDİ Türkiye'yi UEFA Konferans Lig'inde temsil eden Samsunspor, grup aşamasındaki ilk maçında Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti. İkinci müsabakada sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlıların gollerinden birinde Holse'nin imzası bulunuyor. AVRUPA'DA KALESİNİ GOLE KAPATTI Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise topladığı 6 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, grup aşamasında Fiorentina, AEK, Mainz 05 ve Lausanne ile kalesinde gol görmeyen 5 takımdan biri konumunda. MUSABA, AVRUPA'DA TAKIMIN GOL YÜKÜNÜ ÇEKTİ Karadeniz ekibi, ilk kez yer aldığı Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı. Kırmızı-beyazlı takımın Legia Varşova'yı 1-0 yendiği müsabakanın tek golünü atan Anthony Musaba, Dinamo Kiev karşısında da 1 gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz temsilcisi, Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i 3-0 mağlup ederken, diğer goller Holse ve Marius Mouandilmadji'den geldi.

Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor'u mağlup etti

Sivasspor'da Mehmet Altıparmak dönemi başladı