Samsunspor'un namağlup serisi 11 maça yükseldi

- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3 galibiyet alarak lider konuma geldi ve toplamda 11 maçlık namağlup serisi yakaladı.
- Süper Lig'de 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 23 puan toplayan Samsunspor, ligde 4. sırada yer aldı.
- Avrupa ve Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncuları Carlo Holse ve Anthony Musaba olurken, Avrupa'da hiç gol yememeleri dikkat çekti.
UEFA Konferans Ligi'nde lider olan Samsunspor, son oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup serisini 11 maça çıkarmayı başardı.
Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde 3 müsabakaya çıktı.
Legia Varşoya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Dinoma Kiev ve Hamrun Spartans'ı da 3-0'lık skorlarla yendi.
Konferans Ligi'nde 3 maçta 9 puan alarak liderliğe yerleşen Samsun ekibi, attığı 7 gole karşılık kalesinde hiç gol görmedi.
Konferans Ligi'nde Anthony Musaba 2, Carlo Holse 2, Marius Mouandilmadji 2 ve Emre Kılınç 1 gol kaydetti.
SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE 8 MAÇTA YENİLMEDİ
Ligin 5. haftasında sahasında 2-1 kaybettiği Antalyaspor maçının ardından Samsunspor, 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Karadeniz ekibi, sırasıyla Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi. Ardından Gaziantep FK ile 2-2, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Rizespor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Konyaspor'u 3-1 ve Eyüpspor'u 1-0 yenerek Süper Lig'de namağlup serisini 8 maça çıkardı.
Karadeniz ekibi ligde topladığı 23 puanla ise 4. sıraya yerleşti.
Süper Lig'de 18 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, kalesinde 11 gol gördü.
SÜPER LİG'DE GOL YÜKÜNÜ HOLSE ÇEKTİ
Samsunspor'un Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu Carlo Holse oldu.
Danimarkalı oyuncu takımına 5 kez gol sevinci yaşatırken Cherif Ndiaye 3, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka 2'şer gol attı, Toni Borevkovic ise 1 gol kaydetti.
Ligin 2. haftasında Samsunspor'un 1-0 kazandığı Kocaelispor müsabakasında ise Aleksandar Jovanovic kendi kalesine gol attı.