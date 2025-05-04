Şanlıurfaspor, küme düştü

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1. Lig'in 37. haftasında Çorum FK ile Şanlıurfaspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Çorum FK 2-1'lik skorla kazandı.

ÇORUM FK, GALİP GELDİ

Konuk ekip Şanlıurfaspor, 41. dakikada Bouly Sambou'nun golüyle öne geçerken, ev sahibi Çorum FK bu gole 78. dakikada Ali Akman ile yanıt verdi.

88. dakikada golü iptal edilen Şanlıurfaspor, 90+9. dakikada Suat Kaya'dan yediği golle maçı 2-1 kaybetti ve TFF 2. Lig'e düştü.

ŞANLIURFASPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, puanını 54'e yükseltti.

Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Şanlıurfaspor ise 40 puanda kaldı ve ligde 18. sırada yer aldı.

Manisa FK'nın Bandırmaspor karşısında 1-1 berabere kalması sebebiyle Şanlıurfaspor'un küme düşmesi kesinleşti.

1. LİG'DE 37. HAFTA SONUÇLARI

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