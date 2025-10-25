Sarıyer - Manisa FK maçında gol sesi çıkmadı

- Sarıyer, kendi sahasında Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.
- Maçın 86. dakikasında Manisa FK'dan Lois Diony, ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
- Bu sonuçla Sarıyer, 8 puanla 17. sırada, Manisa FK ise 10 puanla 16. sırada yer aldı.
1. Lig'in 11. haftasında Sarıyer, sahasında Manisa FK'yı konuk etti.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Manisa FK'da Lois Diony, 86. dakikada hakeme aldatmayı yönelik hareketi sebebiyle ikinci sarı karttan oyundan atıldı.
Bu sonuçla birlikte Sarıyer, 8 puan ile 17. sırada yer aldı.
Manisa FK ise 10 puan ile küme düşme hattının hemen üzerinde 16. sırada konumlandı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde gelecek hafta Sarıyer, Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Manisa FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.