Sebastian Szymanski'nin menajerinden itiraf: Transferi iptal oldu

Fenerbahçeli taraftarları şaşırtacak açıklama...

Sarı lacivertli ekibin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin menajerinden açıklama geldi.

Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski'den, yaz transfer döneminde dair önemli bir itiraf geldi.

"FENERBAHÇE TEKLİFİ ANINDA REDDETTİ"

Polonyalı futbolcunun geleceğine dair konuşan Piekarski, "Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynayan çok iyi bir kulüpten teklif geldi. Ancak bu teklif anında reddedildi.

Fenerbahçe, teklifi yapan kulübe Szymanski'nin satılık olmadığını ve bu yüzden görüşmelerin daha fazla sürmesine gerek olmadığını bildirdi" dedi.

"MOURİNHO AYRILDIKTAN SONRA BİR TEKLİF DAHA GELDİ"

"Sebastian Jose Mourinho için çok önemli bir oyuncu. Milyonlarca euro'luk teklif gelse bile satılmayacak sözlerini duydum" diye Piekarski, Portekizli teknik adam ayrıldıktan sonra bir teklif daha geldiğini belirterek "Avrupa'daki transfer penceresi sadece 3 gün daha açıktı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir İngiliz kulübüyle görüştük ancak o transfer de başka bir oyuncuya bağlıydı.

O futbolcu takımda kalınca her şey iptal oldu. Panik yapmak yerine doğru kararı vermek istedik" ifadelerini kullandı.

"KENDİ BAŞARISININ KURBANI OLDU"

Szyamnski'nin Mourinho'nun vazgeçilmezi olduğunu yineleyen menajer, "Sonuç olarak Szymanski kendi başarısının kurbanı oldu çünkü Mourinho, onu takımın vazgeçilmezi olarak görüyordu." şeklinde konuştu.