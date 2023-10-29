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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

"Hafta içi kulübümüz açıklama yapacaktır"

Selahattin Baki, şu ifadeleri kullandı:

Muhteşem taraftarımızı, futbol takımımızı ve değerli hocamızı tebrik ediyorum. Önemli bir engeli daha aştık. Bununla beraber Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmeye saatler kaldı. Şanla, şerefle, destanla yüzyılı geride bıraktık. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Düşman işgalinden kurtulup, Cumhuriyet kuruluşuna kadar ve daha sonrasında ülke tarihine, cumhuriyet tarihine katkıda bulunmuş Fenerbahçe camiası bireyleri olarak şunun da sözünü vermek istiyorum; daha önce olduğu gibi bundan Atatürk ilke, inkılabını, Cumhuriyet ve vatan için ilelebet ve her zaman ön cephede olacağımıza ve bu değerleri koruyacağımıza söz veriyoruz. Cumhuriyet’in halâ ne anlama gelmediğini anlayamayanlar, kavrayamayanlar, geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar. Bunun da tarihte birçok örneği var. Cumhuriyete sıkı sıkı sarılalım, bugünün önlem ve anlamı için futbola girmeyeceğim ancak dün akşam yaşananlar ve bugün sahada yaşananlarla ilgili hafta içi kulübümüz açıklamasını yapacaktır. Yaşasın Cumhuriyet