Selçuk İnan: Ben Türk hakemlerini çok seviyorum

Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇTI"

İnan, şu ifadeleri kullandı:

Zor bir maçtı bizim adımıza. Kazanamamanın vermiş olduğu stresle maça hazırlandık. Her ne kadar oyuncularımı bu konuda uyardıysam da çok kolay değil. Fazlasıyla bu maçı kazanmak istiyorlardı ancak Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman. Çok önemli oyuncuları var. Maça bu kadar gergin başlamanın cezasını hemen çektik. Oyuncularım çok üzgün ben de onlar adına üzgünüm. İki bireysel hata ilk 10 dakikada 2-0 geriye düştük. Böyle bir deplasmanda bu kadar basit 2 hata yaparsanız maç tabii ki zor geçer. Ama oyuncuların hakkını teslim etmek istiyorum. İkinci yarı inanılmaz bir reaksiyon gösterip maçın hakimi oldular. 2-1’i buldular, beraberliği yakalamak için çok çabaladık. Beşiktaş’a karşı ancak bu kadar pozisyona girebilirsiniz. Pozisyonları değerlendirmede eksiklerimiz vardı. Bu nedenle ikinci golü bulamadık. Böyle bir deplasmanda bütün golleri siz attınız ve 3-1 yenildiniz. Bir hocanın kariyerinde çok yaşamayacağı bir maçtı.