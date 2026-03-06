Selçuk İnan: Ligde 2 maçtır kazanamıyoruz

Kocaelispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, ligin zorluğundan söz etti.

"BUNU BİZ SAĞLADIK"

Oynadıkları maçların kolay olmadığını dile getiren İnan, Beşiktaş karşılaşmasında korner golüyle yenilmenin canlarını acıttığını çünkü oyuncuların iyi mücadele ettiğini söyledi.

Takım fark etmeksizin kaybettikleri her maça üzüldüklerini anlatan İnan, "Kadrosu bizden çok çok daha değerli olan takımlar bile bizi yendiğinde çok fazlasıyla hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunlar da normal. Demek ki bunu biz sağladık." diye konuştu.

"LİGDE 2 MAÇTIR KAZANAMIYORUZ"

Selçuk İnan, ligde iniş çıkışların olduğunu, ilk yarıda 7 hafta kazanamadıklarını ve devamında çok önemli maçlar kazandıklarını anımsatarak, "Ligde 2 maçtır kazanamıyoruz. Amacımız Eyüpspor maçıyla bu kötü seriyi sonlandırmak. Bugün itibarıyla çalışmaya başladık, inşallah iyi bir sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ORADAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ"

Selçuk İnan, ligde iyi konumda olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Oyuncular bu mücadelenin karşılığında alkışı ve desteği fazlasıyla hak ediyor. Şu an ligde bulunduğumuz konum bizim için çok çok değerli olmalı. Ben öyle hissediyorum, öyle görüyorum. Hiçbir maçın kolay olmadığını her maç öncesinde sizlerle beraber olduğumuzda zaten dile getiriyorum. Eyüpspor son dönemlerde çıkışta olan bir takım. Galibiyetler alıyorlar, beraber oynamaya çalışıyorlar. Bunun farkındayız ama biz de iyi bir takımız, güçlü bir takımız. Bir stratejimiz var. Oyuncularımızla inşallah oradan alnımızın akıyla çıkacağız.

EKSİKLER

Takımda önemli eksikliklerinin olduğuna değinen İnan, "Özellikle bu takımı yaparken umut bağladığımız oyuncuların eksikliği çok fazlasıyla hissedilecek. Bundan sonraki süreçte hissedilecek çünkü uzun süre aramızda olmuyorlar. Jovanovic sezonu kapattı. Petkovic 3-4 maç daha aramızda olmayacak ki o da bir belirsizlik içinde. Can'ın sakatlığı vardı. Oynayamadı bu maçta. Muhtemelen bu maçta da bizimle olmayacak." diye konuştu.

SHOW'UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Yeşil-siyahlı oyuncu Show ise çok sıkı çalıştıklarını, taraftara galibiyet armağan etmek istediklerini söyledi.

Antrenman öncesinde, 27 yaşına giren Show için doğum günü pastası kesildi.