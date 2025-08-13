Selçuk İnan: Sarı kart gereksizdi, hakem kolaycılığa kaçtı

Kocaelispor, Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile oynayacakları maç öncesi Körfez Brunga Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Selçuk İnan, Trabzonspor maçında istedikleri sonucu alamamalarına rağmen oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Maçta sakatlanan Mateus'un durumunun kendilerini üzdüğünü belirten teknik adam, Samsunspor maçının heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

İnan, taraftarların da desteğiyle bu maçı kazanmak istediklerini vurguladı.

"BU HAKEME BAĞLI OLARAK OLUYOR"

Sahanın kendisi için başka bir alan olduğuna dikkat çeken İnan, şöyle konuştu:

Hakemlerle konuşmak çok da istediğim bir şey değil. Kendi futbolculuk dönemimde de dışarıda daha sakin bir yapıda olsam da sahanın içi benim için başka bir alan. Orada benim için hayat duruyor, anı yaşıyorum. Oyuncularımızın haksızlığa uğradığını hissettiğim anda mutlaka tepki veriyorum, duramıyorum. Bazen bu tepkilerim aşırı diye de nitelendirilebilir. Bu hakeme bağlı olarak oluyor.

"SARI KART GEREKSİZDİ"

İnan, Trabzonspor karşılaşmasının 52. dakikasında gördüğü sarı kartla ilgili olarak ise şu şekilde konuştu:

Bana sorarsanız çok normaldi. Herhangi bir ihlal yok, hakaret yok. Buna rağmen sarı kart göstermesi kolaycılık bence. Hakemlerimiz buna çok çabuk başvuruyor ama iyi bir şey değil. Çünkü bizim dışarıda oyuncularımızla beraber o anı yaşadığımızı hissetmeleri lazım. Ne zaman bununla ilgili bir konuşma gerçekleşse bunu sürekli dile getiriyorum ama çok karşılık bulmuyor. Sarı kart bence gereksizdi çünkü bir şey yapmamıştım.

"MAÇLAR OLDUĞU ZAMAN HAYAT DURUYOR"

Takıma kazanma alışkanlığı kazandırmak istediğini söyleyen Selçuk İnan, şu şekilde konuştu:

İnşallah bu Samsun maçıyla beraber buna başlarız. Şehrini, takımını bu kadar seven bir camiadayız. Sahada bugüne kadar hep gösterdiler. Maçlar olduğu zaman hayat duruyor.

"BASKIYI KURMALIYIZ"

İnan, cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçında taraftarlara çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

Cumartesi günü bütün taraftarlarımız gelsinler. Bizi desteklesinler, yanımızda olsunlar. Takımlarına sahip çıksınlar. İnşallah bu maçı kazanırız. Burada maç oynamak kolay değil, bunu rakiplerimize hissettirmeliyiz. Bu baskıyı kurmalıyız.

"KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

Kocaelispor'a Juventus'tan transfer edilen 2005 doğumlu Joseph Nonge Boende (Jo), ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Nonge, şunları dedi:

Takım adına iyi şeyler gördüğünüzü düşünüyorum. Kaybetmeyi hak etmedik. Kendimizi daha iyiye götürmek adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Umarım önümüzdeki maçlarda mutlu oluruz. Takımda bana yardım eden, beni daha iyiye götüren takım arkadaşlarım ve ağabeylerim var. Birbirimize yardım ediyoruz ve ben tüm performansımı takım için sergiledim. Bu şekilde devam edebilirsek çok daha iyisini yapabiliriz.

"TÜRK FUTBOLUNU HİÇ İZLEMEMİŞTİM"

İç sahadaki ilk maç ile ilgili düşüncelerini aktaran Nonge, şu şekilde konuştu:

Bizler de bu açıdan çok heyecanlıyız. Şehir için, taraftarımız için, hocamız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Merih Demiral, Juventus’ta A takımdayken ben de genç takımda oynuyordum. Bu nedenle kendisi ile hiç görüşemedik. Buraya gelmeden önce büyük takımları tanıyordum, onun dışında Türk futbolunu hiç izlememiştim.

İDMANDAN NOTLAR

Körfez Brunga Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda yeşil-siyahlı ekip, düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor deplasmanında sağ diz ön çapraz bağları kopan Mateusz Wieteska, tedavisi sebebiyle kadroda yer almadı.