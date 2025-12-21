Selçuk İnan'a 'bahis' sorusu: Hiç oynadınız mı?

- Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bahis konusuyla ilgili açıklamada bulundu.
Süper Lig’de ilk yarıyı galibiyetle kapatan Kocaelispor, salı günü oynanacak Erzurumspor kupa maçına odaklandı.
Yeşil-siyahlılar, bir günlük aranın ardından hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.
İnan'a, bir gazeteci "Hiç iddia oynadınız mı?" diye sordu.
İnan, hayatında hiç bahis oynamadığını söyledi.
Konuyla ilgili sözlerine devam eden İnan, "Hiç oynamadım. Hayatımda böyle bir şeyim hiç olmadı. Federasyon başkanımız bütün açıklamaları yaptı eğer bir suç varsa zaten adli makamlarda bu görülüyor." dedi.
"Hiç oynamadım. Hayatımda böyle bir şeyim hiç olmadı. Federasyon başkanımız bütün açıklamaları yaptı eğer bir suç varsa zaten adli makamlarda bu görülüyor. Transfer konusunda kafamızda belli başlı oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Netlik kazandıktan sonra girişimleri yapacağız. Cezamız var. Ayrılıklar olabilir, olacak, Tarkan büyük ihtimalle bir daha bizimle olmayacak. Onların yerine Türk oyuncu en önemli transfer politikamız olabilir."