Selçuk İnan'a 'bahis' sorusu: Hiç oynadınız mı?

Süper Lig’de ilk yarıyı galibiyetle kapatan Kocaelispor, salı günü oynanacak Erzurumspor kupa maçına odaklandı.

Yeşil-siyahlılar, bir günlük aranın ardından hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

SELÇUK İNAN'A 'HİÇ BAHİS OYNADINIZ MI?' DİYE SORULDU

İnan'a, bir gazeteci "Hiç iddia oynadınız mı?" diye sordu.

İnan, hayatında hiç bahis oynamadığını söyledi.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden İnan, "Hiç oynamadım. Hayatımda böyle bir şeyim hiç olmadı. Federasyon başkanımız bütün açıklamaları yaptı eğer bir suç varsa zaten adli makamlarda bu görülüyor." dedi.

