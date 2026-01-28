Selçuk İnan'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Kocaelispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Selçuk İnan, Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında oynanan maçı değerlendirdiklerini, o maçtan dersler çıkardıklarını belirterek, hocaları değişse de oyuncu profillerinin büyük ölçüde aynı olduğunu aktardı.

"HERKES BU MAÇI BEKLİYOR"

Sahalarında, taraftarı önünde Türkiye'nin en güçlü takımlarından biriyle oynayacaklarına dikkati çeken İnan, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan takımın taraftarının bu tür maçları heyecanla beklediğini dile getirdi.

İnan, bayram haftası gibi, şölen havasında bir hafta olacağını anlatarak, "Çok heyecanlı, herkes bu maçı bekliyor. Bu tür büyük maçlar tabi oyuncular için de ayrıca çok önemli. Kendilerini farklı hazırlıyorlar. Benim için çok bir şey değişmiyor, karşımda bir rakip görüyorum. Rakibe karşı nasıl güçlü yönlerimizi gösterebiliriz, onların zaafları neler? Bu şekilde çalışıyorum. Yine aynı şekilde çalışacağım. Bir şey değişmeyecek." diye konuştu.

"ALACAĞIMIZ SONUCA ODAKLIYIZ"

Büyük takıma karşı oynamanın bütün oyuncuların, şehrin isteyeceği bir şey olduğunu vurgulayan İnan, "Eğer doğru oynarsak, en az Fenerbahçe kadar mücadele edersek ki daha fazlası gerekiyor bence bu maçta, inşallah bir galibiyet alırız. Sadece takımımın sahada vereceği mücadele ve kazanacağı puan ve puanlara odaklıyım. Sadece ve sadece kendi oyunumuza ve kendi mücadelemizle alacağımız sonuca odaklıyız." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE ETMELİSİNİZ"

Selçuk İnan, büyük kulüplere karşı mücadele verdiklerini, ancak tüm takımların kendisine göre sahada aynı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Mücadele etmelisiniz. Tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, bunlara karşı oynamak çok da kolay değil. Çünkü çok önemli oyuncuları var. Her ne kadar bazen sahada bütün oyuncularınızı taktik içinde doğru bir şekilde tutsanız da yetenek biraz fark yaratabiliyor. Fenerbahçe'de bu yeteneklerden fazlasıyla var. Mücadelemizi sahaya koyacağız. Şöyle bakıyorum, bu tür maçlarda özellikle büyük takımlara karşı oynadığınız zaman, bütün benliğinizle mücadele ederseniz, her şeyinizi ortaya koyarsanız, zaten karşılığında bir şekilde kazanmış oluyorsunuz. Taraftarlar bunu görüyor. Sonuç tabii ki bununla beraber gelirse ne güzel olur. Çok da mutlu olurum. Ama önceliğim iyi bir oyun ve taraftarlarımızla iyi bir mücadele. Sonrasında ne olacağını beraber göreceğiz.

Transfer sürecine de değinen Selçuk İnan, transfer sürecinin açılmasının oyuncu alacakları anlamına gelmediğini, kontenjan sorunları bulunduğunu, takımdan giden oyuncu olursa yerine 2004 doğumlu ve üstü bir oyuncu alabileceklerini sözlerine ekledi.