Selçuk İnan'ın korktuğu oldu: Ernest Muçi uzatmalarda galibiyeti getirdi

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Kocaelispor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor’a, Kocaeli’de 3 puanı uzatma dakikalarında getiren oyuncu ise Ernest Muçi oldu.

Arnavut oyuncu, uzatma dakikalarında attığı müthiş golle takımını galibiyete taşıdı.

UZATMALARDA ATTI: TRABZON 3 PUANI KAPTI

Muçi'nin golü sonrası maçtan önce yıldız oyuncuyla ilgili konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, akıllara geldi.

İnan, maçtan günler önce verdiği röportajda, "İnşallah Muçi'ye gol attırmayacağız." demişti.

O SÖZLER HATIRLANDI: MUÇİ'YE GOL ATTIRMAYACAĞIZ...

Attığı gol sonrası bir eliyle sus işareti yapan Muçi, diğer eliyle de Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan’ı işaret etti.

Öte yandan Trabzonspor da sosyal medyadan “O isterse atar” ifadeleriyle Muçi’nin sevincini paylaştı.

