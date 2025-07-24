Semih Kılıçsoy için geri sayıma geçildi

Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy, kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş ve Cagliari, 19 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Cagliari, Semih için satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Beşiktaş'a 12 milyon euro ödeyecek.

12+2 MİLYON EUROYA BİTİYOR

İki kulüp arasındaki anlaşmada 2 milyon euro bonus da yer alıyor.

Cagliari, satın alma opsiyonunu kullanması durumunda bir sonraki satıştan Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.

Semih'in Cagliari'ye transferi, Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçının ardından resmiyet kazanacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 4 GOL ATTI

Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Semih Kılıçsoy'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

10 YAŞINDA BEŞİKTAŞ'A GELDİ

Futbola Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de başlayan Kılıçsoy, 2016'da Beşiktaş altyapısına katıldı ve U-19 Süper Ligi'nde 64 maçta 42 gol attı.

Kılıçsoy, 2023'te profesyonel oldu ve 2023-24 UEFA Konferans Ligi elemelerinde Tirana'a attığı gol ile Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu oldu.