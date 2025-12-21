Semih Kılıçsoy, İtalya'da ilk golünü attı

- Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin Pisa ile yaptığı maçta takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
- Bu gol, Serie A'daki ilk golü oldu.
- Maç 2-2 sona erdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya'da Serie A'nın 16. haftasında Cagliari sahasında Pisa ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
GOL ORUCUNU BOZDU
Mücadelenin 71. dakikasında milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy sahneye çıktı.
20 yaşındaki genç oyuncu, Serie A'daki ilk golünü Pisa'ya karşı kaydetti.
'TURKISH AIRLINES'
Kılıçsoy karşılaşmanın 82. dakikasında ise yerini Borrelli'ye bıraktı.
Mücadele ise 2-2'lik skorla bitti.
Öte yandan İtalyan ekibi, sosyal medya hesabından 'TURKISH AIRLINES' şeklinde bir paylaşımda bulundu.