Semih Kılıçsoy İtalya'da manşetleri yaktı: Bu golü geçersiz saymak suç olurdu!

İtalya Serie A’nın 23. haftasında Cagliari, sahasında konuk ettiği Verona’yı 4-0’lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Semih Kılıçsoy, attığı golle hem galibiyete katkı sağladı hem de İtalyan basınının gündemine oturdu.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Luca Mazzitelli’nin golüyle öne geçen Cagliari, ilk yarının uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkardı.

SON DÖNEMDEKİ OYUNUYLA İTALYANLARI HAYRAN BIRAKTI

Semih Kılıçsoy, 45+2. dakikada kaydettiği golle takımını 2-0 öne taşıdı ve devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarının büyük bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Cagliari, 84. dakikada Ibrahim Sulemana’nın golüyle farkı üçe çıkardı.

Mücadelenin skorunu ise 90+1. dakikada Riyad Idrissi belirledi ve Cagliari sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

"İNCİ GİBİ, MUHTEŞEM, İNANILMAZ"

Semih Kılıçsoy’un attığı gol, İtalya’da büyük yankı uyandırdı.

La Gazzetta dello Sport, milli futbolcunun golünü "İnci gibi", "Muhteşem" ve "İnanılmaz" sıfatlarıyla tanımladı.

Gazete, Semih'in teknik kapasitesine vurgu yaparak Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane'nin, "O olağanüstü, inanılmaz bir teknik yeteneğe sahip." sözlerine yer verdi.

"BU GOLÜ İPTAL ETMEK SUÇ OLURDU"

Corriere dello Sport ise Semih’in golünü överek, "Semih Kılıçsoy’un bisiklet vuruşuyla attığı gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı. Bu golü iptal etmek suç olurdu." yorumunu yaptı.

"TÜRK MÜCEVHERİ"

Bir diğer İtalyan yayın organı Tutto Sport ise, Semih'i 'Türk mücevheri' diyerek manşetine taşıdı.

Tutto Sport'ta yer alan haberde, "Semih Kılıçsoy, ilk yarının uzatma dakikalarında (48’) maçı noktalıyor. Türk mücevherinin attığı gol nefes kesici!" ifadeleri kullanıldı.