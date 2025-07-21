Semih Kılıçsoy'a İtalya'dan Cagliari talip oldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelenler kadar gidecek isimler de dikkat çekiyor.

Ciro İmmobile ve Onur Bulut'la yolların ayrılmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CAGLIARI İSTİYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'la görüşmelere başladı.

İtalyan ekibi, 19 yaşındaki hücum oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini siyah-beyazlılara iletti.

TEKNİK DİREKTÖR ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş, Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane'nin kadroda görmeyi çok istediği Semih Kılıçsoy için kararını önümüzdeki günlerde verecek.

Öte yandan Beşiktaş, daha önce Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'in kiralamak istediği Semih Kılıçsoy için anlaşmaya 11 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin konulmasını isteyince, transfer görüşmesi iptal oldu.

GEÇEN SEZON 4 GOL 6 ASİSTLİK PERFORMANS

Beşiktaş'ta geçen sezon 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.