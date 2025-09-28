Semih Şentürk’ten Fenerbahçe ve Tedesco yorumu

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor’u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcularından Semih Şentürk, Tivibuspor’da katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ALİ BAŞKAN BAŞARILI DEĞİLDİ"

Şentürk, geçtiğimiz günlerde görevi devreden eski başkan Ali Koç’a teşekkür ederek, “7 senedir bu kulübe hizmet etti ama bence başarılı değildi. Çünkü 7 senedir şampiyonluk yok. Fenerbahçe’de işler iyi gitmiyor. Yeni başkana da hayırlısı olsun diyelim. Çok seviyorum kendisini, nikah şahidimdi.” ifadelerini kullandı.

"TEDESCO İLE OLMADI, OLMAYACAK"

Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeyi de paylaşan Şentürk, Tedesco’nun tercihlerini eleştirdi:

Çağlar hiç sağ bek oynamamış, Semedo ve Asensio’yu iki altı numara gibi oynattı. Gökhan hocaya soruyorum, ‘Hocanın tercihi’ diyor. Bana da ‘Hoca bizi dinlemiyor’ dedi. O yüzden Tedesco ile artık işlerin zora girdiğini düşünüyorum.

"BAŞKAN HIZLI HAMLE YAPMALI"

Fenerbahçe’nin ligde puan kayıplarıyla geri düştüğünü hatırlatan Şentürk, radikal kararların kaçınılmaz olduğunu söyledi: