Serdal Adalı: Buraya kazık çakmak gibi bir derdim yok

Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda düzenlendi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı da gündeme ilişkin konularla alakalı açıklamalarda bulundu.

"GİDİŞATI DEĞİŞTİRMEK İÇİN BU MAKAMA GELDİK"

Görevde altıncı aylarını doldurmadan bir zihniyet değişimini başlattıklarını dile getiren Başkan Adalı, şu şekilde konuştu:

"BORÇ ÇARKI HER AN TÜM HIZIYLA İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün sportif başarı açısından eski günlerine dönebilmesi adına ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'ımız şu anda günlük 125 bin, aylık 4 milyon, yıllık yaklaşık 50 milyon euro faiz ödediği bir dönemden geçiyor. Böyle bir finansal tabloda devamlılık sağlayan başarı neredeyse imkansız hale geliyor. En acısı da, bu borç çarkı her an tüm hızıyla işlemeye devam ediyor. Bugün divan kurulumuzu sonlandırıp evlerimize gittiğimizde Beşiktaş'ımızın borcu 5 milyon lira daha artmış olacak. Bugün bu salondan ayrıldığımızda yeni bir 5 milyon lirayı boğazın sularına dökmüş olacağız. İşte bu sistem bu kadar hızlı, bu kadar zalimce işliyor. Bu şekilde geçen her saniye, her dakika Beşiktaş'ımıza zarar veriyor. Bu tabloyu tersine çevirecek hamleleri, Beşiktaş'ımızı bu mali yükten kurtaracak finansal projeleri bir an evvel hayata geçirmek durumundayız. Sermaye artırımı ile başladık ve gördüğünüz üzere hiç bir şekilde pes etmiyoruz. Hiç vakit kaybetmeden camiamızla yepyeni projeler paylaşıyoruz. Ne yapıp edip Beşiktaş'ımızı bu faiz yükünden kurtarmamız, Bankalar Konsorsiyumundan çıkmamız lazım.