Serdal Adalı: Chamberlain, Peters'a kötü konuşmuş

Son olarak Leicester City'den Wilfred Ndidi'yle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta sağ bek transferi henüz tamamlanabilmiş değil.

Siyah-beyazlılar, savunmanın sağına yapılacak takviye için önce Bright Osayi-Samuel, ardından Kyle Walker-Peters'la anlaşma sağlasa da transferler son anda iptal olmuştu.

OLUMSUZ BİLGİLER PAYLAŞTIĞI İDDİASI

Walker-Peters'ın Beşiktaş'a transferinin iptal olmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme gelmişti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Walker-Peters'ın transfere ilişkin Alex Oxlade-Chamberlain'le görüştüğü ve Chamberlain'in kulüple ilgili olumsuz bilgiler paylaştığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine İngiliz sağ bekin İstanbul'a gelmekten vazgeçtiği ve West Ham United'a imza attığı aktarıldı.

"OXLADE, PETERS'A BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ KÖTÜ KONUŞMUŞ"

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan bir açıklama geldi.

Adalı, bu iddiaları gerçekleştirdiği basın toplantısında doğruladı.

Beşiktaş Başkanı, şunları dedi: