Serdal Adalı: Dikilitaş projesi, Beşiktaş’ın geleceğine ışık tutacaktır

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda düzenleniyor.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı da genel kurulda kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı, Beşiktaş camiasının yeniden birlik olması gerektiğini dile getirerek sözlerine başladı.

"BEŞİKTAŞ'IMIZ GÜCÜNÜ HEP TARAFTARINDAN VE CAMİASINDAN ALMIŞTIR"

Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş Kulübü tarihi boyunca birçok zorlu süreçten geçmiş ve bütün bu zorlukların ardından bayrağını Türk sporunun zirvesine dikmeyi başarmış, ülkemizin en köklü ve en büyük spor kulübüdür. Beşiktaş'ımız gücünü hep taraftarından ve camiasından almıştır. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü ayağa kalkmıştır. İşte yine böyle bir dönemdeyiz. Bugün içinde bulunduğumuz durum itibarıyla yeniden birlik olmamız ve ayağa kalkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu salonda yer alan herkesin, Beşiktaş’ın tarihinde çok önemli bir yere sahip olacağını ve burada alınacak kararlar vesilesiyle de ulaşacağımız büyük başarıların paydaşı, ortağı ve hatta mimarı olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum.

"ARTIK HEPİMİZ YOĞURDU ÜFLEYEREK YİYECEK HALE GELDİK"

"Beşiktaş için attığımız her adımda, yaptığımız her icraatta ve alacağımız her kararda şeffaflık bizim için en önemli unsurdur" diyen Serdal Adalı, şöyle devam etti:

Hepimizin bildiği, yaşadığı ve artık belki de unutmak istediği gibi; camia olarak maalesef güven ortamının, şeffaflığın ve buna bağlı olarak itibarımızın yara aldığı günlerden geçtik. Ben bu nedenle Beşiktaşlıların endişelerini anlıyorum, geçmişte yaşananlardan sonra bu endişelere de hak veriyorum. Artık hepimiz yoğurdu üfleyerek yiyecek hale geldik. Maalesef yaşananlar bizleri bu hale soktu. İşte tam da bu güven ve itibar kaybını gördüğümüz için, biz geleceğimizle ilgili önem taşıyan kararları hep birlikte almak istiyoruz. Yönetim kurulu olarak 'Yaptık oldu' demek yerine, yapacaklarımızın altına Genel kurul olarak hep birlikte imza atalım istiyoruz. Bu projeler ne sadece Serdal Adalı'nın projeleridir, ne de sadece bu yönetim kuruluna ait projelerdir. Bu projeler Beşiktaş'ımızın, yani hepimizin projeleridir. Faydası ve katkısı sadece ve sadece Beşiktaş'ımıza olacak; başarısı sadece Beşiktaş'ımıza yazılacaktır.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASI OLMAK İŞTE BÖYLE SORUMLULUKLAR GEREKTİRİR"

Divan kurulu ve denetleme kurulunun bu süreçte ortak bir çalışma yürüttüğünü belirten Adalı, şu sözleri sarf etti:

Hep söylediğim gibi, camia olmak işte böyle bir şeydir. Türkiye’nin en büyük camiası olmak işte böyle sorumluluklar gerektirir. Yönetim kurulu, divan kurulu, denetleme kurulu, komisyonları ve genel kurul üyeleri hep birlikte çalışır, müzakere eder ve ortak sevdamız Beşiktaş için birlikte mücadele eder. Ben bugüne kadar bizlere görüşlerini ileten, bizlerle önerilerini paylaşan tüm kongre üyelerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

"DİKİLİTAŞ PROJESİ, BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAKTIR"

Serdal Adalı, kongrenin ana başlığının gayrimenkul projesi olduğunu hatırlatarak, şu şekilde konuştu:

Bu proje, Beşiktaş'ımızı mali açıdan bağımsızlığa kavuşturacak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen ve her geçen gün baş edilmesi daha güç hale gelen borç yükünün kesin çözümüdür. Her sene transfer bütçelerimizden devasa bir 50 milyon euronun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 bin euro faizin bitmesi demektir. Rakiplerimizle olan ekonomik farkların kapanmasının anahtarıdır. Bu da sürdürülebilir sportif başarıların ve ambargo koyulan şampiyonlukların habercisi olacaktır. Kısacası bu proje Beşiktaş’ın geleceğine ışık tutacaktır. Bunun için de Dikilitaş projesi tarihi bir fırsat olarak önümüzde duruyor.

"BİZİM YAPMAK İSTEDİĞİMİZ, BU KONULARIN HEPSİNİ TEKER TEKER TEMİZLEYEREK İLERLEMEK"

Dikilitaş projesi hariç yetki istenilecek diğer maddelere ilişkin de açıklamalar yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şu şekilde konuştu:

Sadece 1 ay önce yüzde 19 artarak, yüzde 70 seviyesine ulaşan hisse payımızın; 51'in altına düşmemek kaydıyla kullanılma yetkisini de oylayacağız. Şu anda planlarımızda böyle bir çalışma yapmak olmamasına rağmen, bu yetkinin özellikle yatırımcılarımızı koruyacak şekilde elimizin altında bulunması oldukça önemlidir. Ayrıca bugün sizlerden istediğimiz diğer yetkilerle de yıllardır çözüme ulaşmamış mevzuları teker teker temizleyerek ilerleme düşüncesindeyiz. Her yönetimin gündemine gelen, her zaman bu kürsülerde konuşulan; fakat bir türlü de içimize sinecek şekilde çözüme kavuşamamış konularımız var. Akaretlerdeki BJK Plaza’mız, Fulya’daki ofis katlarımız ve yine Fulya’daki Akaryakıt istasyonumuz bizim önemli değerlerimiz. Ama biz bu 3 konuyu da yıllardır hep olumsuz kelimelerle ve hep şikayetvari ifadelerle anıyoruz. İşte bugün bizim yapmak istediğimiz, bu konuların hepsini teker teker temizleyerek ilerlemek. Haklarımızı en iyi şekilde koruyacak şekilde anlaşmalarımızı yapıp, günün şartları doğrultusunda en yüksek gelirleri elde edebilmek ve bu konularda artık arkaya dönüp bakmamak. Bu 3 taşınmazımızı da davalardan temizlenmiş ve rayiç değerlerine ulaşmış bir şekilde kulübümüze düzenli akar sağlar hale getirmemiz lazım.

"MALİ BAĞIMSIZLIĞI SAĞLAYACAK GELİRİ SADECE FUTBOLDAN ELDE EDEMEYİZ"

Futbol ekonomisinin durumu göz önüne alındığında, Beşiktaş'ın mali bağımsızlığını sağlayacak kadar geliri sadece futboldan elde edemeyeceklerine vurgu yapan Başkan Adalı, şu değerlendirmede bulundu:

Bu durum sadece bizim için geçerli değil, ülke futbolunun da en büyük sorunu. Kendi açımızdan baktığımızda da artık hatasız yönetim anlayışları ile de ilerlesek, sportif açıdan mükemmel sezonlar da geçirsek içinde bulunduğumuz borç ve faiz yükünün üstesinden bu şekilde gelemeyiz. Dünyanın içinden geçtiği ekonomik çalkantılar ve buna bağlı olarak da ülkemizde gelişen şartlar nedeniyle, sportif gelir kalemleri eskiden olduğu kadar yeterli düzeyde kaynak sağlamanın çok uzağındalar. Sadece yayın gelirlerinin yıllar içinde nereden nereye düştüğüne bakmak bile bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Sadece 7 yıl önce 500 milyon Dolar olan Süper Lig yayın gelirleri, bitirdiğimiz sezonda 182 milyon Dolara kadar gerilemiş. Bu demek oluyor ki lig genelindeki yayın gelirleri tam tamına yüzde 60’ın üzerinde azalmış. Bu nedenle de başta gayrimenkul projeleri olmak üzere alternatif gelir kalemlerini oluşturmak zorundayız ve bugün işte bu yüzden buradayız.

"BEŞİKTAŞ MENFAATLERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak projelerde sadece Beşiktaş menfaatleri için çalıştıklarını aktararak, şunları dedi:

Beşiktaş bundan sonra şahısların servetlerine muhtaç olmasın, ekonomisini kendi çevirebilsin, yönetme kabiliyeti olan herkes için de fırsatlar doğsun diye borçsuz bir Beşiktaş hayali kuruyoruz. Bugün bu salonda olan herkesin Beşiktaş için bir dönüm noktasının parçası olacağının bilinmesini istiyorum. Bu noktada camiamızın akil insanları ve yön göstericileri olan siz genel kurul üyelerimize tarihi bir çağrıda bulunuyorum. Gelin Beşiktaşımızı hep beraber bu dertlerden kurtaralım. Gelin bu iç içe geçmiş, birisinin diğerine sebep olduğu borç ve başarısızlık sarmalına birlikte dur diyelim. Gelin çocuklarımıza ve ilerleyen Beşiktaş nesillerine yeniden doğmuş bir Beşiktaş bırakalım. Gelin siz de bunun paydaşı, ortağı ve hatta mimarı olun! Yıllar sonra, bugün bu salonda oturanlar için 'Bu işi başardılar' desinler.

"KOLTUK HAYALİYLE DEĞİL, BUGÜN BAHSETTİĞİM HAYALLERLE YAŞADIM"

Beşiktaş için her zaman elinden ne geliyorsa yaptığını söyleyen Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Camianın bana verdiği bütün görevleri terimin son damlasına kadar yerine getirmeye gayret ettim. Başıma hayatta hiç aklıma dahi gelmeyecek talihsizlikler de geldi. Oldu bitti. 'Beşiktaş için yaşadım' dedim, geçti ve gitti. Malumunuz uzun yıllar da başkanlık için sizlerden görev istedim. Sonunda da tarihi bir oyla ve güvenle bu gerçekleşti. Ben bu görevi o koltuğa oturmak için değil, bugün sizlere anlattığım şeyleri Beşiktaşım için yapabilmek için çok istedim. Devamlılığı olan sportif başarılara ulaşabilmenin ve süregelen şampiyonlukların hayalini kurdum. Koltuk hayaliyle değil, bugün bahsettiğim hayallerle yaşadım. İşte şimdi ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, bir kez daha camiamız tarafından bize verilen görevin gereğini yerine getirmek ve bu sorumluluğun hakkını vermek için karşınızda bulunuyoruz. Bu tarihi fırsatı camiamızın önüne sunabilmiş olmaktan gurur duyuyoruz ve sizlerden bu fırsatı değerlendirebilmemiz için gerekeni yapmanızı rica ediyoruz.

"BİZ, BEŞİKTAŞ'IMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ""

Başkan Adalı, genel kurulun kararı ne olursa olsun Beşiktaş için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Adalı, şu açıklamayı yaptı: