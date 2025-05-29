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Haber Merkezi

Süper Lig'de Samsunspor ile birlikte üçüncülük yarışı veren ve son hafta Bodrum FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gösterdiği başarılı performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Rafa Silva'nın Galatasaray'a transfer olabileceği iddiaları gündeme düşmüştü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva haberleri üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ANCA FORMASINI ALIR"

Taraftarlara imza verdiği görülen Serdal Adalı, "Galatasaray, Rafa Silva'nın anca formasını alır. Sizler de gidip forma alın" ifadelerini kullandı.

Orta Çizgi kamerasından çekilen bu görüntü sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.