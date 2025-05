Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul toplantısı, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşiyor.

Siyah-beyazlıların 37. başkanının belli olacağı kurulda açılış konuşmasını yapan mevcut Başkan Serdal Adalı, başkanlık sürecine ve seçilmeleri durumunda icraatları hakkında açıklamalarda bulundu.

"SON 1.5 SENE İÇERİSİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ SEÇİMLİ GENEL KURUL YAPMAK ÜZERE TOPLANIYORUZ"

Sözlerine Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Adalı, şu şekilde konuştu:

"BU YARIŞA KATILIMI VE CESARETİ İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

Diğer başkan adayı Gürkan Aksoy'u yarışa katıldığı için tebrik eden Adalı, şu şekilde konuştu:

Bu yarışa katılımı ve cesareti için tebrik ediyorum. Kendisinin bana ve yönetim kuruluma yaptığı eleştirileri dinledim. Kendisine başarılar diliyorum. Biliyorsunuz biz tarihimizin en çalkantılı, en zor dönemlerinden birinde göreve başladık. Bu göreve geleli ve mazbatamızı alalı henüz 120 gün oldu. Bu 4 aylık süre boyunca da maalesef sadece saha sonuçları için mücadele vermedik. Beşiktaş camiasının içinde bulunduğu mental ve psikolojik durum, saha içi sıkıntıların çok daha ötesindeydi. Bizim silmeye çalıştığımız izler; kötü geçen birkaç aydan, kaybedilen birkaç maçtan ibaret değil. İçinde bulunulan hedefsizlik durumu; oyuncusundan taraftarına, kulübün her noktasına sirayet etmişti. Bu koşullarda insanları bir hedefin içine dahil etmek, yeniden camia haline getirmek bizim en önemli amacımız oldu. Bugün kulübümüzün her noktasında bu değişimlerin başladığını görebiliyoruz. Geçtiğimiz 4 ay içerisinde Beşiktaş’ta konuşulan konular teker teker değişti. Hatırlarsınız o günlerde Beşiktaş’ın adının dahi yan yana gelmemesi gereken haberler her gün manşetlerdeydi. Beşiktaş’ın resmi evrakları televizyonlarda, sosyal medyada dolaşır hale gelmişti. Başkanı ayrı, ikinci başkanı ayrı, yöneticileri ayrı, sportif direktörleri ayrı ayrı işler yapıyordu. Sadece 4 ay içinde geldiğimiz noktada camiamız; hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğini, seneye nasıl şampiyon olabileceğimizi, bankalar birliğinden çıkmayı ve gayrimenkul projelerinin nasıl olacağını konuşuyor. Finansal bağımsızlık camianın en yüksek sesle konuştuğu konu haline geldi. Bu durum camianın ayağa kalkmaya başladığının açık bir göstergesidir.