Serdal Adalı PFDK sevkine tepki gösterdi: Ne beni ne Beşiktaş’ı yıldırabilir

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, kulübün resmi hesaplarından bir maç pozisyonuna ilişkin yapılan açıklamanın “Türk futbolunun marka değerini zedelediği” iddiasıyla PFDK’ya sevk edildiğini hatırlattı. Bu gerekçeyi kabul etmediklerini vurgulayan Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Yapılan açıklama Türk futbolunun itibarını zedelemek bir yana, adalet, şeffaflık ve hakkaniyet adına dile getirilmiş bir tutumdur. Beşiktaş hiçbir zaman kayrılmayı, ayrıcalık talep etmeyi ya da kollanmayı istememiştir. Tek beklentimiz, herkes için eşit ve doğru yönetilen bir futbol ortamıdır.

"BU SÜREÇ NE ŞAHSIMI NE DE BEŞİKTAŞ'I DURDURABİLİR"

Beşiktaş taraftarının desteğiyle geri adım atmayacaklarını belirten Adalı, sevk kararının bir gözdağı niteliği taşıdığını söyleyerek sözlerini sürdürdü:

Bu süreç, ne şahsımı ne de Beşiktaş’ı durdurabilir. Hiçbir karar bizi gerçekleri söylemekten, hakkımızı savunmaktan alıkoyamaz. Türk futbolu temizlenecekse bu, ancak ilkelere bağlı, adaleti savunan tutumlarla mümkündür. Beşiktaş da bu duruşun en güçlü temsilcisidir.

TFF, Beşiktaş Kulübü ve başkan Serdal Adalı’yı, “futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar” gerekçesiyle PFDK’ya sevk etmişti.