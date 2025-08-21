Serdal Adalı transferlerle ilgili konuştu: Önümüzdeki haftayı işaret etti Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Takımın eksikleri var. Çalışmaya devam ediyoruz. Aceleye getirmeyeceğiz. Aceleye getirilmiş işlerin sıkıntılarını yaşıyoruz biz. Önümüzdeki hafta içi eksik bölgelerimize de transferlerimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.