Serdal Adalı transferlerle ilgili konuştu: Önümüzdeki haftayı işaret etti

Riva'da TFF ve MHK yetkilileriyle görüşen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı toplantı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Başkan Adalı, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
"ACELEYE GETİRMİYORUZ"
Adalı, "Takımın eksikleri var. Çalışmaya devam ediyoruz. Aceleye getirmeyeceğiz. Aceleye getirilmiş işlerin sıkıntılarını yaşıyoruz biz. Daha da sıkıntılı futbolcular eklememek için ince eleyip sık dokuyoruz." İfadelerini kullandı.
Başkan Adalı daha sonra transfer için kesin tarih verdi.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA..."
Beşiktaş Başkanı, "Önümüzdeki hafta içi eksik bölgelerimize de transferlerimizi yapacağız." dedi.