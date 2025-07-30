Serdal Adalı'dan Ole Gunnar Solskjaer iddialarına yanıt: Manipülatif yaklaşımlar...

Geçtiğimiz sezon etkili bir ortaya koyamayan Beşiktaş, transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna kattığı isimlerle taraftarlarını heyecanlandırmaya başladı.

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü transferiyle sezona yeni bir giriş yapan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi serüvenine kötü bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş, 2. ön eleme turunda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'e İstanbul'da 4-2 mağlup olarak tur için işini zora soktu.

Hal böyle olunca Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'e yönelik eleştiriler de peş peşe geldi.

SOLSKJAER İDDİALARINA CEVAP VERDİ: YIPRATMAYA YÖNELİK...

Hatta bazı medya organlarında Solskjaer'in gönderileceği iddiaları yer almaya başladı.

Konuyla ilgili ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Teknik direktör Solskjaer'in alacağı skorlarla değerlendirileceğini söyleyen Adalı, Norveçli teknik adamın yıpratılmasına izin verilmeyeceklerini belirtti.

Adalı, "Teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile de bir planlama dahilinde yola çıktık. Alınacak skorlar elbette değerlendirilecektir ancak yıpratmaya yönelik manipülatif yaklaşımlara asla prim vermeyeceğiz." dedi.

"YANLIŞ TRANSFER YAPMAKTANSA HİÇ YAPMAM"

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirten Adalı, doğru temeller üzerine bir takım kurmak istediklerini de ekleyerek şöyle devam etti:

"Transfer çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. İhtiyacımız olan kadroyu kurmak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Sabır isteyen bir süreçteyiz ama doğru temelleri atmak zorundayız. Hiçbir şekilde yüzde 100 emin olmadığımız bir futbolcuyu transfer etmeyeceğiz. Yanlış transfer yapmaktansa hiç transfer yapmamayı daha doğru buluyorum. 'Transfer nerede' diyen arkadaşlar galiba karıştırıyorlar. Bu kulüpte geçtiğimiz günlerde, yaklaşık on beş yıl sonra 40 bin kişinin önünde Orkun Kökçü için imza töreni düzenledik. Ayrıca tartışmasız Avrupa'nın en iyi hücum oyuncularından Abraham'ı kadromuza kattık. Transfer dönemi başladığı günden bu yana birileri kafasından yurt dışından oyuncuyla görüşüyor, transfer haberi yapıyor, uçağa bindiriyor, sonra da kendi kendine transferi iptal ediyor. Değişik bir algı peşindeler. Bu yaptıkları Beşiktaş'a zarar veriyor. Beşiktaş'a zarar vermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim."

"BU KULÜBÜ SOSYAL MEDYA DEĞİL AKIL YÖNETECEKTİR"

Siyah-beyazlı taraftarların mevcut süreci sabırla takip etmesi gerektiğini vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yedi aydır görevde olan yönetimimiz, son beş yıldır yapılan kadro planlama hataları başta olmak üzere birçok konuyla uğraşmakta ve çözüm odaklı önemli hamleler yapmaktadır. Sermaye artırımı ve genel kurulumuzun onayıyla hayata geçmekte olan gayrimenkul projesi başta olmak üzere mali alandaki çalışmalarımızın yanı sıra tüm branşlarımızın yeniden yapılandırılması hususlarında ciddi işlere imza attık, atmaya devam ediyoruz. Eleştiri olabilir, bu doğaldır. Ancak yıkıcı, dayatmacı ve tehditvari tutumlar, Beşiktaş kültürüyle asla bağdaşmaz. Gerçek Beşiktaş taraftarı her zaman kulübüne sahip çıkar. Sözlerim Beşiktaş'a zarar vermek amacıyla bu işleri planlanmış, programlanmış, belirli ellerden ve sistematik bir şekilde çıktığı çok belli olan sosyal medya kalemşörlerinedir. Taraftarlarımızdan ricam, bu süreci sabırla ve bilinçle takip etmeleridir. Bu kulübü sosyal medya değil akıl, emek ve vizyon yönetecektir. Kararlarımızın arkasındayız. Bu kulübün geleceği emin ellerdedir. Kimse merak etmesin. Beşiktaş her türlü zorluğu aşar ve yoluna emin adımlarla devam eder. Camiamızın içi rahat olsun."

"HER TÜRLÜ HUKUKİ GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ"

Adalı son olarak, siyah-beyazlı futbolculara son günlerde sosyal medyadan yapılan hakaretlerle ilgili hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Adalı, "Çizgiyi aşmaya çalışanlar ne yazık ki işleri futbolcularımıza ve futbolcularımızın eşleri ile çocuklarına ağza alınmayacak lafları pervasızca söyleyip yazabilme noktasına getirmişlerdir. Buna en son örnek futbolcumuz Jurasek'e ve ailesine yapılan dijital zorbalıktır. Futbolcularımızın ve ailelerinin haklarını korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"KİMSENİN ÇİZGİYİ AŞMASINA İZİN VERMEYİZ"

Beşiktaş yönetimine hiç kimsenin "ültimatom" veremeyeceğini ifade eden Adalı şunları kaydetti: