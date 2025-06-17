Serdal Adalı'dan sermaye artımı açıklaması

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 22 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Adalı, kulübün halka açık şirketindeki hisse oranının artırıldığını ve Beşiktaş tarihinin en büyük borç azaltımının gerçekleştirildiğini duyurdu.

"YÜZDE 19'LUK HİSSEYİ YENİDEN KAZANDI"

Adalı açıklamasında, şunları dedi:

22 Haziran'da yapılacak Genel Kurul'un gündeminde, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'deki halka açıklık oranının %51'in altına düşmemesi kaydıyla yeniden düzenlenmesi yer alacak. Zaten bir ay önceki sermaye artırım süreci öncesinde kulübümüzün elindeki hisse oranı %51 seviyesindeydi. Bu oran, yapılan artırım ile birlikte %70'e çıktı. Yani kulübümüz %19'luk hisseyi yeniden kazandı.

1.4 MİLYAR TL GELİR, TARİHİ BORÇ AZALTIMI

Sermaye artırımı sayesinde kulüp kasasına ciddi bir kaynak girdisi sağlandığını ifade eden Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 1.4 milyar TL gelir elde edildi. Bu gelirle, Beşiktaş tarihinin en büyük borç azaltımı gerçekleştirilmiş oldu.

2007'DEN BU YANA BİR İLK: HİSSE ORANI ARTIRILDI

Adalı, 2007 yılında %85 olan hisse oranının zaman içinde %51'e kadar düştüğünü hatırlatarak, şu şekilde konuştu:

O günden bugüne düşüş yaşanan bu yapıyı tersine çeviren ilk ve tek yönetim kurulu biz olduk. Bu da kulübümüze önemli mali varlıkların geri kazandırılması anlamına gelmektedir.

GENEL KURULDAN YETKİ TALEBİ

Beşiktaş'ın kaynaklarını yeniden Beşiktaş'a kazandıran bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Adalı, şunları dedi:

Genel kurulda, Beşiktaş tarihinin kulübe hisse kazandırmış tek yönetimi olarak sizden yetki isteyeceğiz. Camiamızın ve genel kurulumuzun güveni bizim için en büyük güç olacaktır.

"ASLOLAN BEŞİKTAŞ'TIR!"

Açıklamasının sonunda camiaya birlik çağrısı yapan Serdal Adalı, şu ifadelere yer verdi: