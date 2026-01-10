Serdal Adalı'dan transfer sözleri: İsim verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sercan Dikme'ye konuşan Adalı, taraftarlara sabırlı olmaları çağrısı yaptı ve kulübün planlı ve kontrollü bir şekilde hareket ettiğini vurguladı.

TARAFTARA SESLENDİ

Transfer çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdüğünü belirten Serdal Adalı, "Taraftarımız bize güvensin. En doğru oyuncuları en makul seviyede almak için uğraşıyoruz. Transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Hepimiz günde 20 saat çalışıyoruz. Hiç kimse panik yapmasın" ifadelerini kullandı.

"ACELE ETMİYORUZ"

Kamuoyunda ve sosyal medyada yapılan eleştirilere de değinen Adalı, bu baskılar nedeniyle aceleci davranmayacaklarının altını çizerek, "3-5 kişi bizi televizyonda ve sosyal medyada eleştirecek diye acele getirip gereğinden fazla transfer ücreti vermeyeceğiz. İstediğimiz oyuncuları, bizim istediğimiz şartlarda almaya çalışıyoruz" dedi.

NUNO TAVARES İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Adalı, transfer gündemindeki isimlerden birini de net şekilde açıkladı.

Tecrübeli yönetici, "Nuno Tavares'i transfer etmek için uğraşıyoruz" diyerek görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.