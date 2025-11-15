Serdal Adalı'dan transfer sözleri: Yüzde 90 başarılı olduğumuzu düşünüyorum

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısında Rafa Silva konusu ve gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı, Rafa Silva gündeminin ardından transferlerle ilgili konuştu.

Adalı, yapılan transferlerin yüzde 90'ında başarılı olduklarını düşündüklerini söyledi.

"TRANSFERLERİN YÜZDE 90'ININ BAŞARILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Transferleri yaparken Yalçın'ın olmadığına da dikkat çeken Başkan Adalı, "Hocanın oynatmak istediği sisteme uymayabilir ama Sergen Hoca'nın oyuncularla sorunu yok." dedi.

Serdal Adalı'nın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Bu transfer sezonunda çok iddia ediyorum, yaptığımız transferlerin yüzde 90'ının başarılı olduğunu düşünüyorum. Transferleri yaparken başka bir hocamız vardı, onun sistemine göre oyuncu önerdi. Hocanın oynatmak istediği sisteme uymayabilir ama Sergen Hoca'nın oyuncularla sorunu yok