Serdal Adalı'ya sorduk: Beşiktaş'taki oyuncu krizlerinin temel sebebi sizce nedir?

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulüpteki Rafa Silva kriziyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Rafa Silva'nın durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan Adalı, siyah-beyazlı camianın gündemindeki diğer konularla ilgili de konuştu.

ESH SPOR BAŞKAN ADALI'YA SORDU

ESH Spor da Beşiktaş'taki son gelişmeleri öğrenmek üzere Nevzat Demir Tesisleri'ndeydi.

Muhabirimiz Hazal Palavar, Başkan Adalı'ya, "Beşiktaş önceki senelerde oyuncu krizleri yaşadı. Aboubakar, Rosier gibi... Sizin döneminizde de Rafa Silva krizi patlak verdi. Bu gibi sorunların sizce temel sebebi nedir. Bir huzursuzluk mu var?" diye sordu.

Başkan Adalı bu tip huzursuzlukların her takımda yaşandığını söyledi.

"HER TAKIMDA OLUYOR"

Bir ekip kurduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Adalı şu ifadeleri kullandı:

Bu tip huzursuzluklar her takımda var. Rakiplerimizde de oldu. Söyleyeyim yani Fenerbahçe’de yok mu? Galatasaray’da yok mu? Oralarda da var. Ama maalesef biz onlar kadar camia olduğumuzun bilincinde değiliz.

"BUNDAN SONRA ÖYLE SALLAMAK YOK"