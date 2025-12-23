Serdar Dursun: Galatasaray’da oynasam Osimhen kadar gol atardım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaelispor'da forma terleten santrafor oyuncusu Serdar Dursun, Ertem Şener'in YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Dursun'a, Şener tarafından, "Victor Osimhen hakkında ne dersin? Sence Türkiye’nin en iyisi mi?" diye soruldu.

"GOL VURUŞU ÇOK İYİ DEĞİL, ICARDI DAHA İYİ"

Dursun, "Çok büyük bir oyuncu. Fizik açısından forvet olarak bir numara. İnanılmaz bir depar gücü ve fiziksel kalitesi var. Ancak gol vuruşu çok iyi değil. Icardi’nin gol vuruşu daha iyi" şeklinde cevap verdi.

"OSIMHEN'DEN FAZLA GOL ATARIM"

Ayrıca Galatasaray'da olması durumunda Osimhen'den fazla gol kaydedeceğini söyleyen Dursun, şunları söyledi: