Süper Lig'in yeni gol kralı Eldor Shomurodov Süper Lig'de ilk yarı, 17. hafta maçlarıyla tamamlandı ve ligin ilk yarısındaki gol krallığı şekillendi. Buna göre Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, gol sayısını 12'ye yükselterek zirvede yer aldı.

Galatasaray 42 puanla liderken, Fenerbahçe 39 puanla ikinci sırayı aldı.

Ligin ikinci yarısı 17-19 Ocak 2026 tarihlerinde başlayacak. Süper Lig'in 17. haftası Gençlerbirliği-Trabzonspor maçıyla kapandı. Galatasaray, ligin ilk yarısını 42 puanla lider tamamlarken, Fenerbahçe 39 puanla takip etti. Süper Lig'in 17. haftasının kapanış gününde 2 maç yapıldı. Başakşehir, Gaziantep FK karşısında 5 gollük galibiyet alırken, saat 20.00 seansında oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor gol düellosuna sahne oldu. BAŞAKŞEHİRLİ SHOMURODOV ZİRVEDE Ankara ekibi, sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Bordo-mavililer ise 11 hafta sonra ligdeki 2. yenilgisini yaşadı ve 35 puanda kaldı. Üst sıralara yükselişine devam eden Göztepe, 32 puana çıktı. 5. sıradaki Beşiktaş'ın 29 puanı bulunuyor. Küme düşme hattında ise 15 puanlı Kayserispor, 13 puanlı Eyüpspor ve 9 puanlı Fatih Karagümrük var. ONUACHU 11 GOLLE 2. SIRADA Bu hafta oynanan 9 maçın 7'sinde ev sahibi ekipler galibiyete uzanırken, toplam 29 gol atıldı. Ligde araya girilirken 18. hafta müsabakaları, 17-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak. Ligde son 8 maçta 8 gole imza atan Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, gol sayısını 12'ye yükseltti. Shomurodov, sezonun ilk yarısında gol krallığı listesinde zirvede yer aldı. TALISCA VE ICARDI... Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 15 maçta 11 gol kaydetti. Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın 9'ar golü bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Konyasporlu Umut Nayir ve Trabzonsporlu Felipe Augusto da 8'er golle listede yer aldı.

