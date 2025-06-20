Serdar Dursun'dan Ali Koç açıklaması

Kariyerini İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran takımı Persepolis'te sürdüren Serdar Dursun, İstanbul sokaklarında dolaşırken kameralara yakalandı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü, sarı-lacivertlilerin seçim süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE İSTİFA ETMEMELİ"

Magazin Burada'ya konuşan Dursun, "Ali Koç istifa etmeli mi?" sorusuna, şu cevabı verdi:

Ali Koç kesinlikle istifa etmemeli. Kaç seneden beri bir emek var. Ali Koç devam etmeli.

"SAKİNLİĞİ OLAN BİR FORVET OLUR İNŞALLAH"

Tecrübeli golcü, "Fenerbahçe bir forvet arayışında. Takımın forveti sence nasıl olmalı?" sorusu üzerine ise, şu ifadeleri kullandı:

Uzun boylu, topu tutan, tecrübeli, sakinliği olan bir forvet olur inşallah.

FENERBAHÇE'DE 74 MAÇA ÇIKTI

375 bin euro piyasa değeri bulunan 33 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 74 maçta 22 gol ve 11 asist kaydetti.

Serdar, Persepolis'te ise 15 maçta oynarken 5 kez ağları sarsmayı başardı.