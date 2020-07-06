Serdar Gürler'in çapraz bağları yırtıldı

Göztepe'nin Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan başarılı futbolcuda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edildi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Maçın 23. dakikasında konuk ekibin oyuncularından Serdar Gürler, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememiş ve yerini Stefano Napoleoni'ye bırakmak zorunda kalmıştı.

28 yaşındaki oyuncuya yapılan tetkikler sonrası Göztepe Kulübü resmi internet sitesinden Serdar Gürler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı.

''TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI''

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Serdar Gürler’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır. Serdar Gürler’e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

Bu sezon Göztepe formasıyla 28 maça çıkan Serdar Gürler, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.