İHA

Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup olarak sezonu 56 puanla altıncı sırada tamamladı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, şu açıklamalarda bulundu:

"Gençlerimizi kazandık"

Kupa maçını atlattıktan sonra bu maçta daha tam kadroyla çıkabilirdik ama ufak tefek sakatlıkları olanlar vardı. Bu kadroyla çıkmamıza rağmen genç arkadaşlarımızın net pozisyonları vardı. 2-3 gol kaçırdık. Yediğimiz gol gençlerimizi tedirgin etti. Sonlara doğru berabere olabilirdi. Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar ama bir taraftan da gençlerimizi kazandık.