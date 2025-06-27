Serdar Topraktepe'nin acı günü

Beşiktaş Futbol Takımı’nın teknik kadrosunda görev yapan Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, büyük bir kayıp yaşadı.

Serdar Topraktepe'nin ağabeyi Ayhan Topraktepe'nin vefat ettiği öğrenildi.

Kötü haber, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruldu.

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlerinden Serdar Topraktepe'nin kıymetli ağabeyi Ayhan Topraktepe'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ayhan Topraktepe'nin cenazesi, yarın (27 Haziran) Avcılar Denizköşkler Camii’nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; Topraktepe Ailesi'ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.