AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, ligin son haftasına kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Jakirovic, ligin 34. haftasında deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamındaki idman öncesi kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kayserispor'a geldiği günden beri kendisini evinde gibi hissettiğini dile getiren Jakirovic, her şeyin planladığı gibi gittiğini belirtti.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ SAHAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

Oyuncu grubunun her türlü teknik ve taktik değişikliğe cevap verdiğini vurgulayan Jakirovic, şu şekilde konuştu:

Burada en önemli şey oyuncularımızın gösterdiği performans. Oyuncularımızın adanmışlıkları, gösterdikleri tuktu ve mücadele bizi buraya getirdi. Şu an için hiç bir şey bitmiş değil. Matematiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız var. Kalan maçların hepsinde elimizden gelenin en iyisini sahaya koymak istiyoruz.

"ÖNÜNDE ÇOK PARLAK BİR GELECEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Jakirovic, Bahoken'in sakatlığı ve Nazon'un da sarı kart cezalısı olmasından dolayı Alanyaspor maçında forvet hattında Talha Sarıarslan'ı oynatmayı düşündüğünü aktardı.

Talha'nın antrenmanlarda iyi çalıştığına değinen Jakirovic, şunları dedi:

Önünde çok parlak bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Ben de bu tarz oyuncuları oynatmayı tercih ediyorum.

"BU DURUMDAN ÇOK MUTLUYUZ"

Oyunculardan Ramazan Civelek ise Jakirovic'in gelişiyle takımının yükselen performansına dikkati çekti.

Maç başı 2 puan ortalamasıyla devam ettiklerini anımsatan Civelek, şu ifadeleri kullandı:

Bu durumdan çok mutluyuz. Camianın bunları hak ettiğini düşünüyorum.

"LİGİ BİTİREBİLDİĞİMİZ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Jakirovic gelmeden önce Kayserispor'un düştüğünü düşünenler olduğunu anlatan Civelek, şunları kaydetti:

Ama şimdi 'Biraz daha puanımız olsa Avrupa'ya bile gidebiliriz.' diye konuşulmaya başlandı. Sahada çok rahatız. İstediklerimizi oyuna yansıtabiliyoruz. Çok önemli bir maça çıkacağız. Alanyaspor bizden 6 puan geride görünse de bizim için de her şey bitmiş değil. Belki onlar bizden daha stresli bir maça çıkacaklar. Biz, haftalardır devam ettirdiğimiz çıkışımızı Alanyaspor maçında da sürdürmek istiyoruz. Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz.

CARDOSO'DAN AÇIKLAMA

Miguel Cardoso ise matematiksel olarak ligde kalmanın kesinleşmediğini, bunun için kalan maçların hepsinde son haftalardaki oyunu sahaya yansıtmaları gerektiğini belirtti.

ANTRENMAN

Antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Kayseri temsilcisi, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.