Sergen Yalçın: 2 puan kaybeden taraf bizdik

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş, 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçti.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, 34. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sergen Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli.

"YEDİĞİMİZ GOL PSİKOLOJİMİZİ DÜŞÜRDÜ"

Yalçın, açıklamalarına şöyle devam etti:

Oyun planı başta sağlıklı durdu. Çok iyi planladık Galatasaray'ın neler yapabileceğini. Çok doğru oyun oynadık. Erken golü bulduk. Golü bulduk. Kırmızı kartla oyun kolaylar gibi oldu. 11'e 10'da oyuncularıma bazı şeyleri anlattım, topun bizde kalması gerektiğini söyledim. 10 kişi takımdan baskı yedik. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. 4-5 pozisyon verdik. 2 puan kaybettik. Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı.

"TEK BİR YANLIŞA CEZA AĞIR KESİLDİ"

2 puanı kaybettiklerin söyleyen Yalçın, şöyle konuştu:

1-1'den sonra Rafa'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı. Birçok şeyi doğru yaptık aslında ama tek bir yanlışa ceza ağır kesildi. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Oyuncularımız belirli dakikalarda iyi mücadele ettiler. Bazen bizdeydi oyun, bazen onlardaydı. İyi bir derbi oldu.

"ÇÖZEMEZSEN SIKINTI BAŞLAR"

Yalçın, ayrıca şunları dedi:

Böyle bir oyun planımız yok aslında ama eskiden bazı alışkanlık var. Alışkanlıkları gidermek kolay olmuyor. Geriye yaslanma niyetimiz yoktu. Böyle şeyler konuşmadık, düşünmedik. Bunlar oyun içinde otomatik gelişiyor. Kenardan her şeye müdahale edemiyoruz. Oyuncuların bazı şeyleri içeride çözmesi lazım. Çözemezsen sıkıntı başlar. Gidereceğiz gelecekte. Antrenmanlarda gidereceğiz. Takımın performansından, plana uymasından, isteğinden memnunum.

"ÜÇ PUAN ALMAMIZ GEREKEN MAÇTAN 1 PUANLA AYRILDIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, şu şekilde konuştu:

Kendi oyun planımıza göre başladık. İşler bizim için çok iyi başladı. Rakibi kontrol etmekte ve sahamıza sokmamakta başarılı başlangıçtı. Golü de bulduk. Rakip 10 kişi kaldı. Gece bizim için çok iyi olacak diye düşünüyorduk bu dakikalarda. İkinci yarı için ciddi konuşmalar yaptık oyuncularla. Bazen futbolda evdeki hesap çarşıya uymaz. Çok basit bir hata sonucunda yediğimiz gol rakibi iştahlandırırken bizim oyuncuların psikolojisini bozdu. Sonrasında oyunun kontrolü bizdeydi. Girdiğimiz 1-2 net pozisyon vardı. Kazanabilirdik ama 1-1'le ayrıldık. Üç puan alacağımız maçtan 2 puan kaybederek ayrıldığımız için üzülüyoruz. Bizim için en üzücü şey bu. Rakibe hiç pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maçtı. O yüzden bizim için üzücü bir final oldu. Üç puan almamız gereken maçtan 1 puanla ayrıldık.

"KAZANMA İHTİMALİ YÜKSEK OLAN TARAF BİZDİK"

Futbolun hatalar oyunu olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

Pozisyonlara giren, oyunu kazanma ihtimali yüksek olan taraf bizdik. Bir hata sonucu, kesinlikle olmaması gereken bir pozisyon. Galatasaray'ın 6 numaralı baskısını biliyoruz. Böyle çok gol attı Galatasaray. Futbol anlık bir oyun. Hatalar olmasa goller olmuyor. Kendi yaptığımız hatadan gol yememiz bizi üzdü. 1-0 önde, ciddi bir atmosfer, zor bir deplasmanda oynuyorsunuz. Oyuncuların psikolojik olarak yaslanması gibi bir planımız yoktu. Böyle bir şey de söylemedik. Eskiden gelen alışkanlık da var. Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Zamanla çözülmeyecek problem değil bunlar. Kısa bir süre zarfında çözeriz diye düşünüyorum.

"BAZEN PERFORMANSLAR DÜŞEBİLİYOR"

Galatasaray deplasmanının Türkiye'nin en zor deplasmanı olduğunu dile getiren Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

Bazen performanslar düşebiliyor. Geçen maç çok iyi olanların performansı düşebiliyor. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Galatasaray deplasmanı, Türkiye'deki en zor deplasman. Güçlü bir kadroları var. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum ama bazen futbolda şanssızlık oluyor. Oyunu onlara verdik ama kalemizde gol pozisyonu yoktu.

"KALEMİZE BUGÜN TOP GELMEDİ"

Kaleci Mert Günok'un sonuca etki etmediğini belirten Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Kalemize bugün top gelmedi. O yüzden Mert'in performansını değerlendirecek bir durum olmadı. Mert, milli takım kalecisi. Uzun süredir Beşiktaş'ta oynuyor. Çok önemli maçlar oynamış kaleci. Beşiktaş'a da ben aldım. İyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman hata yapıyor ama bu oyun zaten hatalar oyunu. Hataları ne kadar minimuma indirirsek bizim için faydası olur. Bu maçta Mert'lik bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Galatasaray'ın Liverpool'la salı günü, Beşiktaş'ın da Kocaelispor'la pazartesi günü oynadığını hatırlatan Yalçın, iki takımın da yorgun olmasının normal olduğunu söyledi.

"TOPUN BİRAZ DAHA FAZLA BİZDE KALMASI GEREKİYORDU"

Yalçın, Beşiktaş'ın topa sahip olmakta zorlandığını ifade ederek, şu şekilde konuştu:

Topun biraz daha fazla bizde kalması gerekiyordu. Topa sahip olmakta ciddi sorun yaşıyoruz. Bütün çalışmalarımız bunun üstüne. Onu çözmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız sürekli ileri geri koşmak zorunda kalıyor. Biz set oyunu oynamak istiyoruz. Erteleme maçlarını da anlamadım. Neden maçları erteliyoruz? Aynı kadroyla maç oynayamıyoruz bir türlü. Birlikteliği bir türlü sağlayamıyoruz. Biraz zaman lazım. Çözemeyeceğimiz bir sorun değil. Zaman içinde bu sorunları çözeceğimizi düşünüyorum. Milli takım arasına kadar en hafif hasarla atlamayı planlıyorduk.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Yalçın, şubat ayında hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın için Galatasaraylı taraftarların açtığı pankarta teşekkür ederek, şunları dedi: