Sergen Yalçın: Bize zaman lazım

Süper Lig’de geçen hafta evinde Başakşehir’i son dakika golüyle 2-1 yenen Beşiktaş, İzmir’den puan çıkaramadı.

Göztepe’ye 3-0 mağlup olan siyah-beyazlılar çıkışa geçemedi.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZOR BİR OYUN VE SKOR"

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında.

"ÇALIŞTIĞIMIZ YERLERDEN GOL YEDİK"

Sergen Yalçın, çalıştıkları yerlerden gol yediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında.

"BİZE ZAMAN LAZIM"

Yalçın ayrıca, şunları dedi:

Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz.

"OYNADIĞIMIZ OYUN VE SKOR BİZE YAKIŞMIYOR"

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Göztepe'nin kendilerinden iyi olduklarını vurgulayan Yalçın, şu şekilde konuştu:

Camiaya yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Ama oyunun genelinde baktığımızda şunu da söyleyebilirim: Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Hem güç anlamında hem fiziksel anlamda, temaslı oyun anlamında birçok şeyi bizden çok daha iyi yaptılar. Biz maalesef beklentinin çok gerisinde kaldık. Oyun anlamında çalıştığımız birçok şeyi sahada uygulamada beceremedik. Yenilen goller çok basit gollerdi. Bu seviyelerde böyle goller yememek lazım. Klasik Göztepe organizasyonlarında basit goller yedik. Bunları hafta içi çalışmıştık, hazırlanmıştık aslında bu pozisyonlara ama dediğim gibi hazırlanmak başka bir şey. Oynanan oyun daha gerçekçi oluyor. Daha gerçekçi her şeyi görebiliyoruz müsabakalarda. Bugün için üzgünüz ama dediğim gibi herkes çok yeni, biraz zaman lazım toparlanmak için, azı şeyleri toparlamak için. Ne kadar toparlanır, nereye kadar toparlanır, artık bunu zaman içerisinde beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi bugün oynadığımız oyun ve skor bize yakışmıyor.

"TERCİHLER YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Tercihler yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Çünkü merkez orta saha oyuncularımızın birçoğu yok, cezalı ve sakat oyuncularımız var. Üç tane oyuncumuz var zaten o bölümde oynatabileceğimiz. İki tanesini bunlardan kullandık. Bir tanesi Demir Ege vardı merkez için. Böyle bir tercih yaptık çünkü savunma yapma anlamında şu anda savunmada en güçlü oyuncumuz Necip var elimizde. Oynamamış ama antrenman yapıyor, hazır takımımızın oyuncusu. Bir oyuncu oynamış olabilir ama fiziksel olarak hazırsa çok zor olacağını düşünmüyorum. Tabii oyun bölümü olunca birçok tartışma olabilir. Bunlar çok normal. Başlayan oyuncular, değişen oyuncular, hamleler... Bugün itibarıyla ben çok oynayan oyuncuların veya yapılan hamlelerin konuşulacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Total olarak oyuna baktığımızda kesinlikle puan almayı hak etmediğimiz bir maçtı bizim için. Tercihlerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum şu anda. Çalışıyoruz, antrenmanlar yapıyoruz.

"PUAN ALMAYI HAK ETMEDİK"

Performanslar hakkında konuşan Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı: