Sergen Yalçın dalga geçmişti: Chelsea, Francesco Farioli'yi listesine aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de Fatih Karagümkrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, daha sonra Avrupa'ya açılmış ve Nice ile Ajax maceralarının ardından sezon başında Porto'nun başına geçmişti.

36 yaşındaki İtalyan teknik adam, yeni takımında ligde 16 maçta 15 galibiyet-1 beraberlik alarak müthiş bir başlangıca imza attı.

CHELSEA İÇİN ADAYLAR ARASINDA İLK SIRADA

Farioli'nin takımı söz konusu maçlarda 35 gol kaydederken, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Genç hocanın bu başarısı, Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmadı.

Telegraph'ın haberine göre; Enzo Maresca ile bugün yollarını ayıran Chelsea yönetimi, Farioli'yi listesinin başına yazdı.

YALÇIN'IN O SÖZLERİ HATIRLANDI

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın yorumculuk yaptığı dönemde, Farioli'nin Ajax'ın başına geçmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: