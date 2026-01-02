Sergen Yalçın dalga geçmişti: Chelsea, Francesco Farioli'yi listesine aldı

- Francesco Farioli, Porto'da 16 maçta 15 galibiyet ve 1 beraberlikle dikkat çekti.
- Chelsea, Enzo Maresca'nın ayrılığı sonrasında Farioli'yi adayları arasına ekledi.
- Sergen Yalçın, Farioli'nin başarısını eleştirirken Chelsea'nin dikkatini çekti.
Süper Lig'de Fatih Karagümkrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, daha sonra Avrupa'ya açılmış ve Nice ile Ajax maceralarının ardından sezon başında Porto'nun başına geçmişti.
36 yaşındaki İtalyan teknik adam, yeni takımında ligde 16 maçta 15 galibiyet-1 beraberlik alarak müthiş bir başlangıca imza attı.
CHELSEA İÇİN ADAYLAR ARASINDA İLK SIRADA
Farioli'nin takımı söz konusu maçlarda 35 gol kaydederken, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Genç hocanın bu başarısı, Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmadı.
Telegraph'ın haberine göre; Enzo Maresca ile bugün yollarını ayıran Chelsea yönetimi, Farioli'yi listesinin başına yazdı.
YALÇIN'IN O SÖZLERİ HATIRLANDI
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın yorumculuk yaptığı dönemde, Farioli'nin Ajax'ın başına geçmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Farioli paket oluyordu, Beşiktaş maçıyla kurtardı. Ajax teknik direktörü olmasına ben inanamıyorum. Sırf İtalyan olduğu için adam teknik direktör oldu. Arkadan üç tane pas yapınca 'vay, büyük hoca, şöyle hoca' sözleri başladı. Nice'e gitti, oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi."