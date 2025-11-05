Sergen Yalçın derbi sonrası ilk kez konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.

Öyle ki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Sergen Yalçın, Milliyet gazetesinin köşe yazarı Attila Gökçe'ye Fenerbahçe derbisinde yaşananlar ile ilgili açıklama yaptı.

"KONTROL KAYBI VAR: PSİKOLOJİMİZ PEK SAĞLIKLI DEĞİL"

Yalçın, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmemesi gerektiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Yalçın, psikolojilerinin iyi olmadığını itiraf etti.

İşte Yalçın'ın açıklamaları:

“Evet, su bardağına tekme atmam yanlıştı. Hiç hoş değildi. Bunu biliyorum. Ne zamandır üzerimizde bir kontrol kaybı var. Kontrolü kaybedince hatalar yapıyorsunuz. Ne zamandır psikolojimiz pek sağlıklı değil. Sıkıntılar ve baskı altında mücadele ediyoruz. Kurgumuz güzel, planımız güzel ama yine de bireysel hatalardan uzaklaşamıyoruz.”

"KIRMIZI KARTLA İLGİLİ UYARDIM"

“Maç sabahı sarı ve kırmızı kartlara dikkat etmelerini, özellikle kırmızı kartların takımın belini bükeceğini anlattım, uyardım. Ama bu oyunda hiç beklemediğiniz, duyarlılık gösterdiğiniz konularda da maalesef böyle talihsizlikler oluyor.”

SERKAN REÇBER SÖZLERİ