Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu

Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

"Beşiktaş evinde 3 maçtır kazanamıyor. Oyunda neler eksikti?" sorusuna yanıt veren Sergen Yalçın, "Çok iyi başlamadık ilk 15-20 dakikada. Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

OLMAYINCA, OLMUYOR"

Sonuç sebebiyle üzgün olduklarını belirten Yalçın, "Üzgünüz. Kazanmak amacındaydık. Oyuncuların enerjileri iyiydi. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor." dedi.

"İNSANIN BAŞINA GELEBİLİYOR"

Mücadeleyi değerlendirmeye devam eden deneyimli hoca, "Oyuncularla sürekli konuşuyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlarda öne geçip puan veriyoruz. Anlaşılır gibi değil. Çok bireysel hatalar oluyor. Bireysel hatalar belimizi büktü. Bireysel hatanın çalışması yok. Bunu çözecek çalışma yok. Olabiliyor bunlar. Önlem alamıyoruz bunlara doğal olarak. 1-0'dan sonra bireysel hatadan gol yemesek daha enerjik, motivasyonu yüksek olacaktı takım. Futbol canlı oyun. Her şeyi öngöremiyoruz. Takım iyi niyetli. Oyun anlayışımız fena değil. Takım mücadele de ediyor. Samsunspor da iyi ve güçlü bir ekip. Kazanabilirdik, futbolda her türlü sonuç insanın başına gelebiliyor." ifadelerini kullandı.

"DİĞER MAÇLARDA BÖYLE ŞEYLER OLMUYOR"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "15-20 dakikalık bölüm dengeli geçti. Sonra kontrol bize geçti. Rakibi yarı sahada tuttuk. Pozisyonlar bulmaya çalıştık. VAR'ın devreye girdiği bir penaltı pozisyonu var. VAR hakemi 'penaltı' diye çağırıyor, hakem kendi yorumunu katıp penaltı olmadığına karar vererek iptal ediyor. Bunların Türkiye'de çok olduğunu düşünmüyorum. VAR o pozisyonu inceleyip hakemi çağırıyor. Enteresan. Bu kadar işin arasında bir de bunlarla uğraşıyoruz. Hakem arkadaşlar hakemliklerini bizim maçlarda kanıtlamaya çalışıyor. Diğer maçlarda böyle şeyler olmuyor." diye konuştu.

"SAMSUNSPOR'UN ZAYIF BİR TAKIM OLMADIĞINI BELİRTMEK İSTERİM"

Yine bireysel hatayla puan kaybettiklerini ifade eden Yalçın, "Bilal'in pozisyonunda bu sefer penaltı verdi, öne geçtik. Öne geçtikten sonra klasik bir şekilde öne geçip oyundan kopma oyunu rakibe verme durumu yaşadık. Bu kadar bireysel hata arka arkaya kaç kere olur bilmiyorum. Futbolda bunun bir önlemi yok. Şanssızlık diyelim. Yediğimiz golden sonra psikolojimiz bozuldu. Taraftarı da kaybettik. İkinciyi de yiyebilirdik. Takım kazanma alışkanlığı elde edemeyince oyuncuların psikolojisi bozuk oluyor. 2-0 öne geçince bile oyuncularda 'yine mi gol yiyeceğiz' gibi tedirginliği var. Olmaması gereken bir tedirginlik bu. Futbolda bunlar insanın başına gelebiliyor. Samsunspor iyi bir kadro kurmuş. Samsunspor'un zayıf bir takım olmadığını belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

"KISMEN ETKİLEMİŞTİR"

Rafa Silva gündeminin siyah-beyazlı oyuncuları çok büyük bir şekilde etkilemediğini kaydeden Yalçın, "Kısmen etkilemiştir. Hakem düdüğü çalınca oyuncular sahada bir şey düşünmez, en iyi performansı vermeye çalışır. Çok etkilendiklerini düşünmüyorum." dedi.

"GÜVEN SORUNU OLDUĞU GERÇEK"

Beşiktaş'ın sorunlarının çözülemeyecek olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: