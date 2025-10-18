Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa tepki gösterdi

Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, kritik maç öncesinde yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

YAYINCI KURULUŞA TEPKİ

Yayıncı kuruluşun adil olmadığını belirten Sergen Yalçın, şu ifadelerini kullandı:

Camiamızın yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntıları var. Geçen hafta pozisyonları tekrarları verilmedi. Beşiktaş camiası olarak yayıncı kuruluştan bazı şeylerin düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa bugün oyuncular da çok konuşmak istemiyor ama mecburiyetten konuşuyorlar.

CANLI YAYINDA CEVAP GELDİ

Sergen Yalçın'ın sözleri üzerine konuşan yayıncı kuruluş sunucu Güntekin Onay, şu açıklamayı yaptı:

Bazen oyun akıyor ve yönetmen, pozisyonu veremiyor. Bu bant yayın değil, canlı yayın. Yayıncı kuruluş herkese eşit mesafede. 18 kulüp de bizim kulüplerimiz ve yayın haklarına sahip olduğumuz takımlarımız. Herkes kendi penceresinden ve ajandasından bakıyor. Bizim bir kulübün gözünden olayları değerlendirme şansımız yok. Herkes kendi açısından baktığı için objektiflik de işlerine gelmiyor. İnsanlar Milli Takımı bile kulüpler üzerinden değerlendiriyor. Bu çok talihsiz bir şey.