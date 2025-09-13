Sergen Yalçın, yıllar sonra taraftarı önünde

Beşiktaş, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bin 386 sonra siyah-beyazlı taraftarların önünde maça çıktı.

YENİDEN TARAFTARI ÖNÜNDE

Göreve gelmesinin ardından ilk karşılaşmasına Alanyaspor deplasmanında çıkan Sergen Yalçın, bu sezon ilk kez iç sahada görev yaptı.

Sergen Yalçın son olarak 2021-22 sezonunda iç sahada Giresunspor’a 4-0 kaybedilen karşılaşmada takımın başında yer almıştı.

SERGEN YALÇIN’A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Siyah-beyazlı taraftalar, Başakşehir maçında tribünlerin tamamına yakınını doldururken, maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın’a büyük destek verdi.

Maç öncesi soyunma odasında yer alan Sergen Yalçın’ı sahaya çağıran taraftarlar, tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Sergen Yalçın’ın yeşil zemine gelmesinin ardından kendisine çiçek verilirken, tecrübeli teknik adam da tribünleri selamladı.